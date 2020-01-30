Лондон, , 21:21 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели переговоры по торговому соглашению Лондона и Вашингтона, 30 января передает агентство Reuters.

Великобритания и Соединенные Штаты планируют заключить сделку о свободной торговле после Brexit.

Великобритания официально выходит из Евросоюза в пятницу, 31 января. Соглашение по Brexit уже одобрено и Лондоном, и Брюсселем.

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