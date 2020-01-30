Лондон, , 21:17 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $57 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 30 января.

По состоянию на 20:20 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в апреле снизилась на 3,3% относительно уровня открытия торгов — до $56,96 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже уровня в $57 за баррель в начале октября 2019 года.

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