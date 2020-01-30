Милан, Италия, , 21:13 — REGNUM Граждане Италии в 2019 году стали выходить на пенсию досрочно на 29% чаще, чем в 2018 году, сообщили в национальной службе социального обеспечения в четверг, 30 января.

Количество граждан, вышедших на пенсию «вовремя», сократилось на 15%.

В 2019 году по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини в Италии вступила в силу пенсионная реформа: граждане получили право выходить на пенсию не в 67, а начиная с 62 лет при наличии 38 лет трудового стажа (сумма возраста и стажа должна быть не меньше 100).