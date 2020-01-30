Вологда, , 20:43 — REGNUM В год 75-летия Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны на Вологодчине смогут получить по 75 тысяч рублей из областного бюджета на ремонт своих квартир и домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Вологодской области, такое заявление сделал глава региона Олег Кувшинников.

«Выплаты можно будет потратить как на капитальный, так и на текущий ремонт. Заявление от ветеранов или их родных мы будет принимать в течение юбилейного года. Подать документы можно в Администрации района, Департамент соцзащиты области или через Совет ветеранов. В соответствии с заявлением будут выделены средства. Уверен, такая областная мера социальной поддержки будет востребована нашими ветеранами», — отметил губернатор.

Введенная региональная выплата дополнит федеральную. Напомним, в середине января решение о выделении ветеранам по 75 тысяч рублей, а также по 50 тысяч рублей труженикам тыла из федерального бюджета к юбилею Победы озвучил президент Владимир Путин.

В настоящее время на Вологодчине проживает больше 370 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. За совершенные подвиги на фронте и в тылу вологжане будут отмечены медалями «75-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг».