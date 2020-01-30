Псков, , 20:29 — REGNUM В Псковской области в декабре 2019 года годовая инфляция снизилась до 2,3%, достигнув минимального значения с апреля 2018 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил управляющий отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Сергей Савин на рабочей встрече с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Он отметил, что в Псковской области сложился самый низкий в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) уровень инфляции (в России и СЗФО годовая инфляция составила 3%).

По словам Савина, рост цен в регионе замедлился за счёт расширения предложения мясной продукции и высокого урожая овощей.

«Также снижению инфляции в области способствовали сдержанный потребительский спрос и укрепление рубля», — заявил Савин.