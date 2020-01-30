Москва, , 20:12 — REGNUM Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях в декабре 2019 года снизилась до 9%, что является минимальным значением за всю историю наблюдения. Об этом сообщает 30 января пресс-служба Банка России.

По сведениям регулятора, в минувшем месяце четверть всего объёма кредитования физических лиц приходилась на ипотечные.

«За месяц было предоставлено более 145 тысяч ипотечных кредитов на сумму 345,1 млрд рублей, что на четверть превысило соответствующие показатели ноября 2019 года», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что совокупная задолженность по ипотеке в рублях и иностранной валюте на 1 января 2020 года составила 7,7 трлн рублей, увеличившись на 1,1 трлн рублей по сравнению с началом 2019 года.