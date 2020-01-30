Красногорск, , 20:10 — REGNUM Приоритет для направления финансирования нужно выбирать через диалог с гражданами. Об этом в ходе встречи с общественностью заявил президент РФ Владимир Путин.

«Много прозвучало о том, что людям виднее, на что тратить деньги. Приоритет для финансирования следует выбирать в живом диалоге с гражданами. Я согласен, что нужно повышать роль инициативного бюджетирования», — сказал Путин.

По его словам, на сегодняшний день средства для поддержки муниципалитетов имеются, и важно вовремя доводить их до адресатов.