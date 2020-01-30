Москва, , 19:56 — REGNUM Россия с 31 января приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Китаем. Соответствующий приказ подписан первым заместителем Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «Российские железные дороги» Сергеем Колесниковым.

«Обязываю уведомить всех грузоотправителей о прекращении с 00:00 местного времени 31 января грузового движения через пограничные переходы РФ с КНР до нормализации эпидемиологической обстановки для рассмотрения альтернативных направлений перевозок», — приводит текст приказа ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, накануне на заседании оперативного штаба в правительстве было принято решение о приостановке с 31 января железнодорожного сообщения между Россией и Китаем за исключением рейсов, следующих из Пекина в Москву и обратно.

Кроме этого, предварительно до 1 февраля закрывается автомобильная и пешеходная граница с Китаем в пяти регионах на Дальнем Востоке.