Красногорск, , 19:55 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин иронично отреагировал на слова министра финансов России Антона Силуанова, который призвал беречь каждый рубль при реализации национальных проектов. Эпизод имел место на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Красногорске сегодня, 30 января.

Силуанов, в который уже раз заявил, что приоритет работы правительства — это реализация национальных проектов. Это и основная задача муниципалитетов.

«Наш основной приоритет — это реализация нацпроектов и послания. Это основные задачи муниципалитета. Но как сказал Виктор Кидяев (первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме — ИА REGNUM), нужно беречь каждый рубль. Я с этим полностью согласен», — сказал Силуанов.

Президент России улыбнулся и сказал:

«Кто бы сомневался».