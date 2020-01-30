История вопроса

Проект по массовой продаже в частные руки оставшихся в собственности государства госкомпаний, в том числе Одесский припортовый завод, угольная компания «Краснолиманская», Завод «Электротяжмаш», предприятие «Индар», Объединенная горно-химическая компания, «Президент Отель».



Предполагалось, что распродажа госимущества поможет «избавиться от ненужных активов» и пополнить дефицитный бюджет.



Руководство Украины обещало, что ситуация наладится в 2019 году и от продажи госимущество бюджет получит 17,1 млрд гривен. По итогам первого полугодия 2019 года власти были вынуждены признать провал программы - годовой план по приватизации Украина выполнила лишь на 1,6% от запланированного.

Дальнейшая реализация планов находится под большим вопросом. Украинские чиновники признают, что спроса на объекты большой приватизации, которые планировалось продать в 2019 году, практически нет.



«Наши алмазы в короне большой приватизации — Одесский припортовый завод, «Центрэнерго», облгазы — это советское наследие. Для нас они титаны промышленности, уникальные предприятия и гордость страны. Для большинства западных инвесторов их уникальность имеет, скорее, музейный смысл», - сообщил замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефёдов.