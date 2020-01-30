Киев, 30 января 2020, 19:30 — REGNUM Представители азербайджанской энергетической компании SOCAR посетили крупнейшее химическое предприятие страны, Одесский припортовый завод, который вскоре в очередной раз будет выставлен на продажу.
Как сообщил заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков, вместе с представителями SOCAR на завод прибыл глава офиса президента Андрей Богдан и представители украинского Фонда госимущества.
«Встреча с руководством химического предприятия состоялась в рамках выполнения поручений президента Украины Владимира Зеленского по привлечению инвестиций в страну», — сообщил Щуриков.
Представители Украины считают, что представителей SOCAR «приятно поразило» техническое состояние завода.
ИА REGNUM напоминает, что несколько раз продать ОПЗ пыталось предыдущее правительство Украины под руководством Владимира Гройсмана. Химический завод не вызвал интереса ни у одного потенциального инвестора. Эксперты считают, что ключевое препятствие для продажи актива — задолженность за газ перед «Нафтогазом», которая оценивается в миллиарды гривен, а также доказанный в судах долг $250 млн перед структурами Дмитрия Фирташа.