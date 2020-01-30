Алжир, , 19:15 — REGNUM Министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб заявил, ОПЕК может перенести запланированную встречу с марта на февраль из-за эпидемии китайского коронавируса, 30 января сообщает агентство Reuters.

Вспышка коронавируса в китайском Ухане вызвала падение мировых рынков, и уже привела к значительному снижению цен на нефть.

Страны ОПЕК+ придерживаются плана по сокращению добычи нефти, однако принятых мер пока недостаточно, чтобы сдержать падение нефтяных цен.

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