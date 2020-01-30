Москва, , 19:13 — REGNUM Курс евро на торгах в четверг, 30 января, превысил отметку в 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 18:55 мск курс евро поднялся на 1,15 рубля относительно уровня открытия торгов и достиг 70,02 рубля.

В последний раз курс европейской валюты поднимался выше 70 рублей в середине декабря 2019 года.

Доллар тем временем подорожал на 93 копейки — до 63,47 рубля.

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