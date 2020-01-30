Москва, , 19:12 — REGNUM В современном мире роль ОПЕК снижается, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Бразилия отклонила приглашение о вступлении в ОПЕК.

«ОПЕК — это продукт своего времени. Он формировался как результат крушения колониальной системы, когда роль стран третьего мира как субъектов международного права существенно изменилась. Качественно. И почувствовав свою силу и возможность влиять на события, ряд стран Ближнего Востока объединились в ОПЕК и когда-то сильно попортили американцам и европейцам жизнь, — сказал Комолов. — Но сегодня ОПЕК сам по себе уходит в историю. Его роль не так важна. При поляризации современного мира у стран и так возникает потребность искать механизмы взаимодействия друг с другом. И без ОПЕК они прекрасно договорятся».

Напомним, как сообщалось ранее, Бразилия заявила, что не собирается присоединяться к ОПЕК или любой другой ассоциации, группе производителей нефти и газа.

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