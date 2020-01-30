Москва, , 19:10 — REGNUM Несмотря на то, что Бразилия решила не вступать в ОПЕК, это отнюдь не лишает её возможности заключать те или иные сделки, касающиеся ограничения объёмов добычи нефти, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Россия тоже не член ОПЕК, однако это не мешает нам заключать соглашения вместе с этими странами, включаться в сделки, если этого требует конъюнктура сырьевых рынков, — сказал Комолов. — ОПЕК — это формальный картель, но мы видим массу примеров того, как картели являются неформальными как в бизнесе, так и в государственных отношениях. И если у крупного игрока есть заинтересованность поделить рынок с другими соразмерными экономическими единицами, то он заключит картельный сговор, и никакого ОПЕК для этого не нужно. Главное — это экономическая заинтересованность. А уж как это будет формально организовано, вопрос второстепенный».

Напомним, как сообщалось ранее, по словам главы Министерства энергетики и горнорудной промышленности Бразилии Бенито Альбукерке, Бразилия решила не вступать в ОПЕК, так как заинтересована не в ограничении добычи нефти, а в наращивании.