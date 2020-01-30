Душанбе, , 19:01 — REGNUM Нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Свободной экономической зоны «Дангара», полностью построен, а также оснащён необходимым для работы оборудованием. Сдача завода в эксплуатацию планируется в марте 2020 года. Об этом на пресс-конференции, прошедшей сегодня, 30 января, в Душанбе сообщилзамминистра экономического развития и торговли Таджикистана Тоджиддин Джуразода.

По его словам, окончательное решение о дате ввода в эксплуатацию завода будет приниматься непосредственным руководством предприятия.

Нефтеперерабатывающий завод построен таджикско-китайским предприятием «TK-Оil». При этом отмечается, что единственным инвестором в данном случае выступает китайская компания Dong Ying heli Investment and Development.

Интересно, что ранее ведомство сообщало, что СП «TK-Оil» — это предприятие образованное китайской компанией Dong Ying heli Investment and Development совместно с ЗАО «Хасан и К». Последнее предприятие в свою очередь занимается нефтепереработкой на месторождении Биштинчак (Балджуванский завод), расположенном на юге Таджикистана. Отмечается, что мощность завода, построенного еще в 1995 году, составляет 12 тыс. тонн нефти ежегодно.

По данным Джуразода, китайская компания-инвестор также получила от правительства страны дополнительный земельный участок в 20 гектаров рядом с заводом. Земля будет использована для разгрузки и погрузки сырья и готовой продукции.

На завод уже завезено свыше 1,3 тонн нефти для проведения тестовых работ.

Планируется, что первоначальная мощность нефтеперерабатывающего завода составит 500 тыс. тонн нефти в год. Однако в будущем ожидается увеличение мощности до 1,2 млн тонн нефти в год.

Изначально завод будет выпускать дизельное топливо, строительный битум и низкооктановый бензин марки АИ-80, АИ-92. Позже руководство предприятия намеревается выпускать такие европейские марки бензина как Евро-4 и Евро-5. Помимо этого завод будет производить сжиженный газ, дизельное топливо, парафин и строительный битум.

Замминистра отметил, что на сегодняшний день «инвесторы ведут переговоры с некоторыми странами региона, в частности, с Казахстаном и Россией для бесперебойного обеспечения завода необходимым объемом нефти».

Напомним, что строительство завода было начато еще в 2014 году, а сдача его в эксплуатацию была назначена на конец 2015 года. Однако потом было принято решение перенести открытие завода на сентябрь 2016 года — 25-летие государственной независимости Таджикистана. Позже дата сдачи объекта откладывалась на более поздний срок.