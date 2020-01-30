Душанбе, , 18:58 — REGNUM Комитет продовольственной безопасности Таджикистана запретил ввоз любых продуктов питания из Китая, сообщил глава комитета Мухаммадсаид Убайдулло сегодня, 30 января, на пресс-конференции.

Более того, Убайдулло подчеркнул, что ввозить продовольственные товары из Китая комитет не давал разрешения ещё в 2019 году, до вспышки коронавируса. Однако причину этого запрета он не назвал, но отметил, что исключением были чай и семена сельхозкультур.

«Сразу после появления коронавируса в Китае, продукты, импортируемые из третьих стран, также были взяты под серьезный контроль. К примеру, со стороны пограничников ГКНБ, китайские фрукты, которые хотели импортировать через Афганистан, были возвращены. После появления вируса в республику не поступало продовольственных продуктов из Китая», — заверил Убайдулло.

Напомним, ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился усилить контроль на всех пограничных пунктах пропуска в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. По словам председателя комитета продовольственной безопасности, специальный штаб контролирует погранпункты и не допускают китайские товары в Таджикистан.