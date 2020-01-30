Бишкек, , 18:54 — REGNUM Социальный фонд Киргизии готовит законопроект об отмене досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщил председатель соцфонда Медер Ирсалиев, передает «Sputnik Кыргызстан».

По словам чиновника, это необходимо сделать, поскольку в республике ежегодно растет количество пенсионеров и, соответственно, увеличиваются расходы государства на выплату пенсий.

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Глава социального фонда отметил, что возраст выхода на пенсию в Киргизии составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Но сотрудники силовых ведомств, к примеру, имеют право выйти на пенсию досрочно — мужчины в 45 лет, а женщины в 40 лет.

Подводя итог, Медер Ирсалиев подчеркнул, что в разрабатываемом социальным фондом Киргизии законопроекте предусматривается только отказ от возможности досрочного выхода на пенсию, а о повышении пенсионного возраста речи не ведется.

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