Ашхабад, , 18:50 — REGNUM Туркменский национальный авиаперевозчик намеревается возобновить полеты пассажирских самолетов в Объединенные Арабские Эмираты уже в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Туркменистан».

Отмечается, что «Туркменские авиалинии» вновь начнут выполнять регулярные международные рейсы по маршруту Ашхабад — Абу-Даби со 2 февраля, а по маршруту Ашхабад — Дубай перевозка пассажиров возобновится чуть позже — с 5 февраля.

ИА REGNUM напоминает, что авиакомпания «Туркменистан» в начале января 2020 года приостановила полеты в ОАЭ из-за ситуации со сбитым в небе над Ираном пассажирским «Боингом», принадлежавшим украинской авиакомпании.