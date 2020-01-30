Москва, 30 января 2020, 18:49 — REGNUM Если общество полностью перейдёт на безналичные расчёты, то есть риск утраты людьми их экономического суверенитета, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление члена комитета Совфеда по экономической политике Ивана Абрамова, который сказал, что РФ в скором времени может полностью уйти от наличных расчётов. Как пояснил экономист, человек, у которого все денежные средства находятся на счёте и он пользуется исключительно безналичными платежами, становится подконтролен тем институтам, которые контролируют движение денежных средств. Иными словами, гражданину можно отключить карту и лишить его средств к существованию. В этом случае наличные деньги являются гарантией независимости и стабильности.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов ВШЭ, в скором времени в России на наличный расчёт будет приходиться лишь около 10% оборота.
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