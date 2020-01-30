Москва, , 18:49 — REGNUM Если общество полностью перейдёт на безналичные расчёты, то есть риск утраты людьми их экономического суверенитета, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление члена комитета Совфеда по экономической политике Ивана Абрамова, который сказал, что РФ в скором времени может полностью уйти от наличных расчётов. Как пояснил экономист, человек, у которого все денежные средства находятся на счёте и он пользуется исключительно безналичными платежами, становится подконтролен тем институтам, которые контролируют движение денежных средств. Иными словами, гражданину можно отключить карту и лишить его средств к существованию. В этом случае наличные деньги являются гарантией независимости и стабильности.

«Но, как мы видим, общество находит ответ и на этот вопрос, — сказал Комолов. — Соревнование снаряда и брони продолжается. И чем сильнее государство и банковский сектор пытаются контролировать движение денежных средств по безналичному расчёту, тем чаще возникают параллельные инструменты. Например, криптовалюта, которая по сути является механизмом обезличенных платежей. Их невозможно контролировать и определить источник образования этих средств. Таким образом, скорее всего люди параллельно с переходом на безналичные платежи будут активнее участвовать в обороте криптовалют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов ВШЭ, в скором времени в России на наличный расчёт будет приходиться лишь около 10% оборота.

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