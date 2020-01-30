Москва, , 18:18 — REGNUM В обозримом будущем общество полностью перейдёт на безналичные расчеты, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление члена комитета Совфеда по экономической политике Ивана Абрамова, который сказал, что РФ в скором времени может полностью уйти от наличных расчётов.

«Что значит перейти на безналичные расчёты? Будут ли отменены наличные деньги? Это имеется в виду? Технических препятствий я здесь почти не вижу. Конечно, есть какие-то отдалённые пункты, где люди всё ещё пользуются наличными деньгами и, может быть, даже не слышали о том, что есть разные формы безналичных платежей, — сказал Комолов. — Но сама демографическая ситуация говорит нам о том, что в России стремительно вымирают маленькие населённые пункты и субъектов, пользующихся наличными деньгами, становится всё меньше. Не знаю, произойдёт ли это в течение пяти лет, но динамика в пользу безналичных платежей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, к 2035 году жители России могут полностью перейти на безналичный расчёт.

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