Москва, 30 января 2020, 18:18 — REGNUM В обозримом будущем общество полностью перейдёт на безналичные расчеты, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление члена комитета Совфеда по экономической политике Ивана Абрамова, который сказал, что РФ в скором времени может полностью уйти от наличных расчётов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, к 2035 году жители России могут полностью перейти на безналичный расчёт.
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