Москва, , 18:14 — REGNUM Грибная отрасль в России показала высокие темпы роста по итогам 2019 года, которые составили около 50%. При этом значительную долю производителей на этом рынке составляют именно отечественные предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 января заявил генеральный директор тепличного грибного комплекса ГК «Мое Лето» Алексей Курбанаев.

«В 2019 году рост объёмов производства в грибной отрасли составил около 50%. До введения продовольственного эмбарго доля импортных грибов на российском рынке составляла около 90%. Уже в 2018 году она составляла 45%», — заявил Курбанаев.

По его словам, в России рынок потребления свежих грибов в России составляет 0,2 кг на человека в год, что сравнительно мало в сравнении со странами Запада, где потребление составляет от 2 до 4,5 кг. Однако в ближайшее время на российском рынке ожидают рост интереса населения к этой продукции.

«Поскольку по данным Росстата прогнозируется рост доходов населения, будет увеличиваться и спрос на тепличные грибы. Люди хотят разнообразить своё питание, занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни. Коме того, шампиньоны — низкокалорийный продукт с высоким содержанием белка, который может заменить мясо и часто используется для постных блюд», — указал Курбанаев.

«Крупные торговые сети сейчас проявляют особенно высокие требования по качеству продукции, и нам как производителям также важно, чтобы наши клиенты получали только свежий и качественный продукт», — подчеркнул он.