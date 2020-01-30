Москва, , 18:09 — REGNUM В России наиболее активными проводниками безналичных платежей оказались банки, которые стремятся сэкономить на инкассации наличности, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 31 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление члена комитета Совфеда по экономической политике Ивана Абрамова, который сказал, что РФ в скором времени может полностью уйти от наличных расчётов.

«Что касается безналичных платежей, то в них заинтересованы сами банки. Потому что, переходя на такую систему движения безналичных средств, они экономят на инкассации, — сказал Комолов. — Не нужно обслуживать банкоматы, не нужно платить инкассаторам. Они ведь не просто грузчики, перевозящие деньги. Это квалифицированные специалисты с охраной и соответствующим оборудованием. Да и поддержка банкоматов стоит денег. Мы видим, как банки активно завлекают людей на безналичные расчёты, предлагая бонусы и кэшбэки. Банкам это выгодно».

Напомним, как сообщалось ранее, Иван Абрамов заявил «Парламентской газете», что с учётом нынешних темпов развития банковских технологий Россия может полностью уйти от наличных расчётов уже в течение ближайших пяти — семи лет.