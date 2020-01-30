Москва, 30 января 2020, 18:09 — REGNUM В России наиболее активными проводниками безналичных платежей оказались банки, которые стремятся сэкономить на инкассации наличности, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 31 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление члена комитета Совфеда по экономической политике Ивана Абрамова, который сказал, что РФ в скором времени может полностью уйти от наличных расчётов.
Напомним, как сообщалось ранее, Иван Абрамов заявил «Парламентской газете», что с учётом нынешних темпов развития банковских технологий Россия может полностью уйти от наличных расчётов уже в течение ближайших пяти — семи лет.