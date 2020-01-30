Минск, , 18:07 — REGNUM Тариф на транзит российской нефти через Белоруссию будет увеличен с 1 февраля на 6,6%, сообщил 30 января журналистам белорусский министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

По его словам, договориться с российской стороной не получилось, поэтому тариф на транзит нефти будет повышен в расчёте на среднегодовой темп инфляции.

«Поэтому вступает в силу статья инструкции, которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта. Больше 6%, по-моему, 6,6%», —заявил Колтович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Белоруссии добивались повышения платы за транзит российской нефти в 2020 году. По версии Минска, оплата транзита должна была подорожать на 16,6%.

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