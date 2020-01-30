Минск, , 18:03 — REGNUM Заказанные в январе 2019 года китайские товары граждане Белоруссии получают в конце ноября. Несмотря на это, белорусское госпредприятие РУП «Белпочта» с 30 января повысило стоимость своих услуг.

Подорожание услуг коснулось пересылки заказными письмами. На 5% повышены цены на пересылку внутренних отправлений ЕМS, отправлений Е-commerce, а также услуги «Почтовый курьер» и «Комфорт».

Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» включено в Государственный реестр субъектов естественных монополий. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) осуществляет надзор за этой госмонополией.

«Белпочта» оправдывает свой вклад в раскручивание инфляции, ссылаясь на утверждённые президентскими указами и постановлениями правительства параметры прогноза социально-экономического развития Белоруссии на 2020 год. Однако этими документами не предписывается повышение цен и, тем более, не оправдываются задержки с доставкой посылок из Китая.

Власти Белоруссии по-разному пытались бороться с заказами гражданами товаров напрямую в интернет-магазинах Китая, России, США и ЕС. Сначала был введён месячный лимит 22 евро на сумму заказа из-за границы — в том числе и из России, с которой у Белоруссии «так называемое Союзное государство».

Затем лимит был пересмотрен: посылок разрешили получать больше, но лимит стоимости каждой оставили прежним. Такие меры стимулировали востребованность услуг перевозчиков посылок (прежде всего заказанных в КНР товаров) из России в Белоруссию.

Однако те, кто предпочёл получать товары из Китая напрямую, сталкиваются с ежегодными задержками «Белпочты». Белорусский госмонополист заставляет нервничать не только граждан республики, но и китайские компании, с которыми у белорусской государственной почтовой службы коммерческие договорные отношения.