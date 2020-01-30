Ялта, Крым, 30 января 2020, 18:01 — REGNUM К началу курортного сезона в Ялте отремонтируют центральную набережную. Об этом 30 января на рабочем совещании заявил глава администрации города Иван Имгрунт.
Особое внимание, по его словам, уделят количеству и состоянию общественных туалетов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти курортного города сообщили о планах ремонта городского автовокзала за 100 миллионов рублей и возможному изменению его площади.
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