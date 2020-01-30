Ялта, Крым, , 18:01 — REGNUM К началу курортного сезона в Ялте отремонтируют центральную набережную. Об этом 30 января на рабочем совещании заявил глава администрации города Иван Имгрунт.

«В этом году планируется ремонт плиточного покрытия, замена скамеек и урн, полная реконструкция озеленения с оборудованием искусственного полива, подсветки зданий», — отметил чиновник.

Особое внимание, по его словам, уделят количеству и состоянию общественных туалетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти курортного города сообщили о планах ремонта городского автовокзала за 100 миллионов рублей и возможному изменению его площади.

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