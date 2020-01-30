Ростов-на-Дону, , 17:58 — REGNUM На улице Станиславского в Ростове-на-Дону высажено в шесть раз меньше деревьев, чем обещали власти. Зелёные насаждения исчезли во время реконструкции.

«Комитет произвёл оценку озеленения улицы. Были обнаружены 22 молодых деревца диаметром 5 см, они высажены с противоположной стороны здания правительства, между проспектами Ворошиловским и Соколова. На основной части улицы протяженностью в 3,5 км были обнаружены отдельно стоящие 40 деревьев, кустарников в малых архитектурных формах», — цитирует заместителя спикера донского парламента, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслава Василенко портал Don24.ru.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сроки реконструкции улицы Станиславского были затянуты. Стоимость работ превысила 1 млрд рублей. Жители расположенных на улице домов неоднократно заявляли о вырубке здоровых зелёных насаждений, на что власти пообещали высадить 400 новых деревьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчане просят чиновников озеленить улицу Станиславского