Сараево, , 17:56 — REGNUM В 2019 году Босния и Герцеговина экспортировала оружие, боеприпасы в 42 страны мира. Было вывезено около около пяти миллионов 200 тысяч единиц боеприпасов и оружия на сумму около 108 миллионов евро.

Большинство оружия отправилось в Саудовскую Аравию. Также оружие и боеприпасы в Би Г покупают Италия, Сербия, Германия, Словения, Турция, Чехия, США, Хорватия, Испания и Словакия.

Основным производителем боеприпасов является завод Igman d. d в Конице. Он входит в пятерку лидеров этой отрасли в регионе и занимает лидирующие позиции в мире по производству боеприпасов малого калибра: 9 мм, 5,56 мм, 7,62 мм и 12,7 мм.

Директор завода Джахид Муратбегович сообщил радио «Свободная Европа», что завод производит патроны и «русского» и «натовского» стандарта. В 2019 году прибыль завода выросла на 13% по сравнению с прошлым.