Ялта, Крым, , 17:56 — REGNUM Ремонт городского автовокзала Ялты будет стоить 100 миллионов рублей. Об этом 30 января журналистам сообщил глава администрации города Иван Имгрунт.

«Нарекания местных жителей и отдыхающих относительно состояния автовокзала мы слышим регулярно. По поручению руководства Республики принято решение о выделении 100 млн рублей на его реконструкцию», — отметил чиновник.

В рамках реконструкции, по его словам, будет пересмотрена система антитеррористической защиты объекта.

«Речь о пресловутых заборах на территории автовокзала, на которые граждане также постоянно жалуются. Схема их размещения пересматривается. При получении положительных заключений специалистов, в неё будут внесены изменения», — добавил Имгрунт.

Напомним, ранее власти Ялты вернули через суд в собственность города 3,5 тыс кв. метров возле автовокзала.