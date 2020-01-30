Москва, , 17:47 — REGNUM Технологии управления автоматизацией экономических процессов Москвы агрегируют на базе ОЭЗ «Технополис Москва», сообщил 30 января корреспонденту ИА REGNUM вице-мэр Владимир Ефимов.

Он рассказал, что на базе технополиса создана платформа по автоматизации процессов в сфере экономики.

«Наша основная задача — формирование единого информационного пространства, где будут агрегированы все технологические возможности по управлению проектами — от земельно-имущественных торгов до системы закупок», — сказал он.

Ефимов отметил, что решения будут приниматься на основе собираемых данных:

«Цифровое пространство усилит позиции столицы как умного города и мегаполиса будущего».

Всего будут работать шесть проектных офисов, они займутся развитием проекта «3D модель города Москвы», внедрением сценариев новых цифровых решений для работы с городским имуществом, реинжинирингом государственных услуг, повышением доступности сервисов для жителей города, централизацией и цифровизацией сферы закупок.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев считает, что создаётся драйвер новой промышленности Москвы. При этом пять площадок ОЭЗ «являются ключевыми точками экосистемы, предназначенной для локализации производств и научно-технических исследований компаний-резидентов».