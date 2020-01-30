Обнинск, Калужская область, , 17:46 — REGNUM Порядка 5,5 млрд рублей составил в 2019 году объём работ, выполненных на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (входит в Госкорпорацию Ростех). Плановые показатели превышены на 5%, а доля выручки по выпуску гражданской продукции составила 23%. Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации генеральное директора предприятия Андрея Силкина.

По итогам 2019 года предприятие «Технология» из Обнинска занимает 45% рынка авиационного остекления и остается лидирующим поставщиком железнодорожного остекления кабин машинистов (70% рынка), в 2019 году предприятие поставило заказчикам более 10 тонн изделий из полимерных композиционных материалов. Были полностью исполнены контракты для космической отрасли. Предприятие изготовило более 200 изделий из полимерных композиционных материалов, в том числе 23 комплекта обечаек головных обтекателей ракет-носителей «Протон-М» и «Ангара», 80 комплектующих для космических аппаратов (каркасы солнечных батарей и панели терморегулирования).

«В 2019 году реализован целый ряд интересных проектов. Полностью осуществлены задачи по реализации гособоронзаказа. Проведена большая работа по импортозамещению, в рамках которой мы приступили к созданию нового остекления для кабин пилотов самолетов МС-21. Применение инновационных материалов позволит увеличить динамическую прочность остекления этого лайнера в 1,5 раза и снизить его массу на 15% по сравнению с аналогами», — сказал Андрей Силкин.

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