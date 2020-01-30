Москва, , 17:39 — REGNUM Инвестиционно-банковское подразделение Финансовой группы БКС BCS Global Markets объявило о запуске серии новых аналитических отчетов на актуальные темы в рамках уникального для российского рынка сотрудничества BCS GM со студентами Международного института экономики и финансов (МИЭФ). Как сообщают в BCS GM, первые два отчета посвящены необеспеченному кредитованию и финансовой грамотности в России и революции в металлургической отрасли из-за растущей важности металлолома.

Коллаборация BCS GM и МИЭФ на платформе EMCR позволяет реализовать следующие возможности: взаимовыгодное сотрудничество между старшими аналитиками ведущих инвестдомов в России и студентами (бакалавриат и магистратура); полный цикл совместного создания аналитических отчетов sell-side — от проработки идеи, сбора и анализа данных до написания текста; рассылка совместных аналитических отчетов по обширной базе инвесторов и фондов как российских, так и глобальных; возможность заслужить признание инвестиционного сообщества; привлечение молодых талантливых специалистов — важная часть стратегии развития бизнеса и роста компании

«Сотрудничество со студентами не только позволяет нам создавать новые качественные отчеты для наших клиентов, но и несет социальную функцию: передачу профессионального опыта молодым специалистам, — заявил глава аналитического департамента BCS GM Кирилл Чуйко. — Мы благодарны коллегам из МИЭФ, выпускником которого являюсь и я, за предоставленную возможность и готовы в дальнейшем поддерживать данное сотрудничество, учитывая широкий спектр тем для анализа и повышенный интерес со стороны студентов. Привлекать к работе молодых талантливых специалистов — важная часть наших амбициозных планов по развитию бизнеса и росту компании».

«Для студентов МИЭФ сотрудничество с инвестиционными профессионалами BCS GM дает прекрасную возможность попробовать силы в реальном прикладном исследовательском проекте и получить оценку инвестиционного сообщества», — отметил заместитель директора МИЭФ, академический руководитель образовательной программы бакалавриата «Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета» Олег Замков.

По словам заместителя директора МИЭФ, руководителя образовательной программы магистратуры «Финансовая экономика» Максима Никитина, «для выпускников магистратуры МИЭФ сотрудничество с BCS GM является важным шагом в начале карьеры и предоставляет уникальную возможность».