Вильнюс, , 17:34 — REGNUM За прошедший 2019 год в Литве реальная зарплата выросла на 11,6%, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 января. Такие данные приводит Департамент статистики Литвы.

Среднемесячная зарплата после уплаты налогов выросла на 14,2% и составила 822 евро. Средняя брутто-зарплата (до вычета налогов) составила 1296,2 евро. При этом самый высокий рост брутто-зарплаты отмечен в государственном секторе — на 12,2%, до 1368,2 евро. В частном секторе она подросла до 1265 евро, на 7,4%.