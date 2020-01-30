Загреб, , 17:32 — REGNUM Средняя зарплата в Хорватии за вычетом налогов в ноябре составила 6489 кун (865 евро), что на 0,8% больше, чем в октябре 2019 года, сообщает хорватское управление статистики.

Также приводится и показатель медианной зарплаты, который считают более приближенным к реальности. Он составляет 5600 кун (746 евро).

По отраслям самая высокая средняя зарплата в ноябре была у работников авиатранспорта: 11 326 кун (1510 евро), а самая низкая в сфере обеспечения безопасности (охрана) — 4261 куна (568 евро).