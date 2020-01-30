Москва, , 17:32 — REGNUM Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за период с января по ноябрь 2019 года составил 14 трлн 267,4 млрд рублей рублей. Такие данные приводит 30 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За аналогичный период 2018 года сальдированная прибыль российских предприятий составила 13 трлн 78,1 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель снизился на 9,1%.

Доля прибыльных организаций в январе-октябре выросла до 71,9% с 71% в аналогичный период прошлого года. Доля убыточных организаций сократилась соответственно до 28,1% с 29% годом ранее.

Согласно данным Росстата, за отчётный период 2019 года 35,6 тысячи организаций получили прибыль общую в размере 15 трлн 932,1 млрд рублей, 13,9 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 1 трлн 664,7 млрд рублей.