Лондон, , 17:30 — REGNUM Мировые цены на нефть снова падают в ходе сессии 30 января на волне общего снижения мировых рынков из-за коронавируса в Китае.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent подешевели на $1,50 (2,55%), до $57,41 за баррель. В ходе торгов марка уже достигала минимума в $57,26 за баррель.

Мартовские фьючерсы WTI подешевели на $1,24 (2,33%), до $52,09 за баррель. Дневной минимум марки пока составляет $51,94 за баррель.

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