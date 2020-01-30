Киев, , 17:22 — REGNUM Замедление инфляции на Украине будет продолжаться весь нынешний год, заявил на пресс-конференции 30 января глава украинского Нацбанка Яков Смолий.

По словам главы регулятора, начиная с января и в течение большей части года инфляция на Украине будет ниже целевого диапазона 5%. Смолий добавил, что по оценкам его ведомства, лишь в 4-ом квартале инфляция ускорится и в итоге составит 4,8% в годовом измерении.

Глава Нацбанка также перечислил ряд факторов, которые, по оценке НБУ, будут способствовать низкой инфляции на Украине.

«Во-первых, прошлогодняя ревальвация гривны будет продолжать отображаться на стоимости импортируемых товаров. Во-вторых, сохранение относительно невысоких цен на энергоносители на мировых рынках… Также, продовольственная инфляция при отсутствии шоков предложения будет незначительной — благодаря ожидаемому улучшению урожайности овощей и фруктов».

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2019 году потребительская инфляция на Украине замедлилась до 4,1%. Это самый низкий уровень инфляции на Украине за последние 6 лет. В 2018 году рост цен составил 9,8%.