Москва, , 17:17 — REGNUM Внешнеторговый оборот России за 2019 год, по предварительной оценке, снизился на 3,3% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил 30 января глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

«По предварительным данным таможенной статистики, внешний торговый оборот России составил $665 млрд», — сообщил он в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Согласно данным ФТС, за минувший год экспорт сократился на 6% и составил $423 млрд, а импорт увеличился на 1,7% и составил $243 млрд.

Следует отметить, что снижение внешнеторгового оборота России фиксируется впервые с 2016 года.

Снижение показателя в 2019 году связывается в первую очередь с сокращением объёмов продаж газа, нефти и нефтепродуктов, а также увеличением закупок медикаментов и легковых транспортных средств.