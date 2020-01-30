Чебоксары, , 17:14 — REGNUM В Чувашии по фактам длительной невыплаты заработной платы в 2019 году было возбуждено 43 уголовных дела, что на 53% больше, чем годом ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По словам главы ведомства Александра Полтинина, благодаря совместной работе СУ СКР, Главного федерального инспектора по Чувашии, прокуратуры и арбитражного суда была полностью погашена самая крупная задолженность по зарплате, которую накопил ГУП «Чувашавтотранс» — более 90 млн рублей. Также выплачено более 28 млн рублей несвоевременно выплаченной зарплаты в рамках процессуальных проверок и расследования уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, «Чувашавтотранс» признано банкротом в сентябре 2018 года. Предприятие было единственным государственным перевозчиком, обслуживая около 260 маршрутов, включая междугородние и межобластные.

Выплачивать долги по зарплатам сотрудникам предприятия начали в конце декабря 2019 года. Планировалось завершить выплаты до нового года в полном объёме.