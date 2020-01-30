Вильнюс, , 17:02 — REGNUM Закрытая в 2019 году Лукишская тюрьма в центре столице Литвы Вильнюса может быть превращена в многофункциональный развлекательный бизнес-центр, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 января. Такой вывод сделали специалисты государственного банка имущества Turto bankas, которые с момента закрытия тюрьмы проанализировали различные предложения, поступившие с том числе от предпринимателей.

Проект возможной трансформации тюремного комплекса, который располагается на территории двух гектаров, уже представлен общественности. Впрочем, в проекте не оговаривается степень перепланировки помещений. Сам визуальный внешний вид тюрьмы нельзя менять из-за статуса культурного наследия.

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Комплекс был построен ещё в 1901—1904 годах. О том, что его следует переоборудовать, например, в элитную гостиницу или в другой общественный объект, в Литве говорят уже не одно десятилетие, а в последний раз тюрьму хотели перенести в 2015 году.

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