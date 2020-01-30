Ульяновск, , 17:01 — REGNUM В Ульяновской области в 2019 году реализовали девять крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций 4 млрд рублей. Благодаря их реализации в регионе создается около 1,7 тыс. новых рабочих мест, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Итоги их реализации представил ульяновскому губернатору Сергею Морозову генеральный директор Корпорации развития Сергей Васин. Глава корпорации отметил, что заработная плата на новых предприятиях превышает средний уровень заработной платы по региону в полтора — два раза. Объём налоговых отчислений в региональный бюджет, произведённых компаниями-инвесторами в прошлом году, составил более 5,7 млрд рублей, что выше показателя 2018 года на 34,7.

В частности, открылось производство игрушек белорусской компании «Полесье», первый в России завод компании Vestas по производству лопастей для ветроэнергетических установок, проект немецкой компании Hermle по созданию центра сервисного обслуживания станков, сервисный центр банка «Открытие», новая линия по выпуску шоколадных батончиков американской корпорации MARS и другие проекты.

В пролом году регион подписал 15 соглашений о реализации новых инвестпроектов с объемом инвестиций в 14 млрд рублей и обязательствами инвесторов создать более 1,9 тыс. новых рабочих мест.

Васин добавил, что в 2020 году делегация региона вновь готовится принять участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. На полях форума запланированы встречи с российскими и зарубежными компаниями, которые рассматривают возможность размещения производств в России.