Курган, , 16:56 — REGNUM УФАС России по Курганской области возбудило административное дело в отношении регионального департамента здравоохранения за необоснованный отказ в выдаче лицензии на медицинскую деятельность ООО «Центр дезинфекции «Вита». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Весной 2019 года центр «Вита» с полным пакетом документов обратился в департамент здравоохранения Курганской области с заявлением о предоставлении лицензии на медицинскую деятельность. В региональном ведомстве заявили, что предоставленные центром документы не соответствуют ряду нормативных актов и в 30-дневный срок обязали устранить нарушения.

Но руководство «Виты» не согласилось с претензиями чиновников и обратилось в антимонопольную службу, которая пришла к выводу, что требования департамента не содержат законных оснований. Мало того, в действиях чиновников усматриваются признаки нарушения части 1 статьи 15 закона о защите конкуренции.

Департамент обязали к ноябрю 2019 году рассмотреть пакет документов центра «Вита». Но в установленный срок чиновники не уложились и ходатайствовали о продлении времени исполнения предупреждения. Наступил январь 2020 года, а лицензии, как и обоснованного отказа в выдаче оной, всё ещё нет.

УФАС России по Курганской области возбудило административное дело по ч. 1 ст. 14.9 КоАП («Бездействие должностных лиц, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции»). Санкция статьи предусматривает штраф до 50 тыс. рублей.