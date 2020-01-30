Москва, , 16:55 — REGNUM Басманный суд Москвы 31 января рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Бориса Минца, обвиняемого в многомиллионной растрате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«31 января 2020 года Басманным районным судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Минца Б. И.», — рассказали в пресс-службе.

Собеседники добавили, что Минц был объявлен в международный розыск.

Борис Минц — основатель инвестиционной компании O1 Group, специализирующейся на владении и управлении финансами и недвижимостью. В 2018 году он передал кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) контроль над финансовой группой «Будущее» и девелоперской компанией O1 Properties, входившими в О1 Group.

На данный момент Следственный комитет ведёт проверку по заявлению председателя правления банка «ФК «Открытие» Михаила Задорнова касательно необеспеченности облигаций «О1 Груп Финанс» на балансе финансовой корпорации «Открытие».

Как в мае 2018 года сообщили «Ведомости», Минц из-за проблем в бизнесе уехал жить в Лондон вместе с семьей.