Киев, , 16:55 — REGNUM У Нацбанка Украины нет новой информации о прогрессе в отношении новой программы сотрудничества с МВФ, заявил журналистам сегодня, 30 января, глава НБУ Яков Смолий.

«У нас есть договоренности, мы работаем и ждем в ближайшие месяцы принятия решения», — сказал он.

Смолий добавил, что по мнению Нацбанка, Украина получит как минимум один транш кредита МВФ уже в этом году.

ИА REGNUM напоминает, что Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долларов еще в конце прошлого года. Однако официально документы до сих пор не подписаны, и даже примерной даты подписания нет.

27 января министр экономики УкраиныТимофей Миловановотказался комментировать детали последних переговоров с МВФ, состоявшихся на полях форума в Давосе, неожиданно заявив, что это «закрытая вещь».