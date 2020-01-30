Ульяновск, , 16:46 — REGNUM В Ульяновской области в 2019 году было реализовано 247 проектов с объёмом инвестиций более 1,3 млрд рублей. В 17 районах области было создано 749 новых рабочих мест. Губернатор региона Сергей Морозов заявил, что регион будет создавать условия для развития компаний — «национальных чемпионов», которые вкладываются и создают новые рабочие места, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

В настоящее время в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в активной стадии реализации находятся ещё 240 проектов с объёмом инвестиций, превышающим 5,5 млрд рублей. Благодаря этим проектам в области будет создано 3,5 тыс. новых рабочих мест.

По словам главы Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслана Гайнетдинова, развитию региональных предприятий помогут формирующиеся в области бизнес-парки. Так, промышленный парк «Восточный» ориентирован на производителей мебели, на его площадках могут разместиться пять предприятий и склад готовой продукции. Сейчас в парке располагается производство корпусной мебели, кухонных гарнитуров, склад временного хранения и таможенный пост. По итогам реализации проекта резиденты бизнес-парка создадут 500 новых рабочих мест, в числе которых 100 — высокопроизводительных. Объем инвестиций составит 715 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Ульяновской области продлили действие закона в отношении инвестиционных проектов в части получения статуса особо значимых. Инвестиционные проекты в регионе смогут получить статус особо значимых до конца 2023 года. По предварительным расчётам, это позволит привлечь в экономику области до 3 млрд рублей.