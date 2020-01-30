Москва, , 16:25 — REGNUM Международные резервы России по состоянию на 24 января составили $559,8 млрд, увеличившись за неделю на $0,9 млрд, или на 0,2%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «под преобладавшим воздействием покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отчасти нивелированным отрицательной переоценкой».

Напомним, согласно данным Центробанка, на 1 января 2020 года в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $433,30 млрд, специальные права заимствования — $6,72 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,97 млрд, монетарное золото — $110,38 млрд.

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