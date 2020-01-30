Минск, , 16:22 — REGNUM В ходе состоявшегося 30 января «кадрового дня» Александр Лукашенко назначил ряд чиновников, ректоров вузов и директоров заводов. С назначенцами он обсудил «войну за энергоресурсы» и «потери» от России, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В частности, он назначил Николая Снопкова послом в Китае, где до этого трудился президентский помощник по экономике и застрельщик «финансовой диеты» для Белоруссии Кирилл Рудый. Заместителем главы администрации президента стал Валерий Бельский, до этого трудившийся директором Института экономики НАН Белоруссии, причастный к составлению не сбывающихся официальных прогнозов.

Лукашенко также назначил чиновников Управделами президента. Назначения получили новый председатель Витебского горисполкома и глава администрации Московского района Бреста, член Минского облисполкома, директора госпредприятий ОАО «Минский завод колесных тягачей» и ЗАО «Атлант» (Минский завод холодильников).

Ректором Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова назначена Валентина Богатырева. В новой должности будут работать два заместителя министра промышленности и директор Департамента по туризму министерства спорта и туризма.

Лукашенко попросил новых руководителей не забывать о том, что нынешний год очень серьезный и сложный, поэтому необходимо «напрягаться до неимоверности», сказано в официальном сообщении.

«Надо будет планировать, притом очень серьезно. Да и в этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений», — сказал Лукашенко, обращаясь Бельскому.

Новый гендиректор «Атланта» Дмитрий Соколовский выслушал от руководителя республики такую тираду: «Атлант» меня давно напрягал. Когда я получил информацию, что у вас с финансами несладко (а Вы ведь занимались финансами), я понял, что, наверное, с «Атлантом» надо что-то делать. Я хочу, чтобы Вы понимали: «Атлант» — это государственное предприятие, кому бы вы там эти акции ни раздавали».

«На «Атланте» я побуду (я бывшему директору об этом говорил), и там мы посмотрим на вашу работу», — предупредил его Лукашенко.

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