Москва, , 16:14 — REGNUM Цена на литр бензина в России за неделю с 20 по 27 января выросла в среднем на четыре копейки и составила 44,80 рубля. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За этот же период дизельное топливо подорожало на одну копейку — до 48,10 рубля за литр.

По состоянию на 27 января средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,39 рубля, марки АИ-95 — 45,83 рубля, АИ-98 — 51,90 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 34 центрах субъектов Федерации. Наибольший рост зафиксирован в Хабаровске — на 0,5%.

Снижение цен отмечено в Кызыле — на 0,3%, Севастополе — на 0,2%, Кемерове, Грозном и Симферополе — на 0,1%.

В Москве цены на бензин за неделю в среднем не изменились, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%.