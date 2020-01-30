Киев, 30 января 2020, 16:09 — REGNUM Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 11% годовых с 31 января.
Такое заявление сегодня, 30 января, сделал глава украинского Нацбанка Яков Смолий, передает корреспондент ИА REGNUM.
Таким образом, учетная ставка снижена сразу на 2,5% — предыдущий показатель был на уровне 13%.
Смолий заявил, что понизить учетную ставку позволил рекордно низкий уровень инфляции на Украине.
«В 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% — самого низкого уровня за последние шесть лет. Таким образом, Национальный банк достиг среднесрочной инфляционной цели 5% ± 1 п.п., которую декларировал с 2015 года, даже быстрее, чем ожидалось», — подчеркнул чиновник.
ИА REGNUM напоминает, что базовый сценарий НБУ предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки до 8%. В январе прошлого года учетная ставка на Украине составляла 18%.