Киев, , 16:01 — REGNUM «Апокалиптическими данными» назвал украинский экономист Александр Гончаров информацию о том, что пять крупнейших газовых месторождений Украины в настоящий момент уже истощены более чем на 80%.

С таким комментарием эксперт выступил сегодня, 30 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, накануне госкомпания «Укргаздобыча» обнародовала данные об истощении главных газовых месторождений: Шебелинское — 89%; Западно-Крестищенское — 90%; Яблуновское — 79%; Ефремовское — 82%; Мелехивское — 82%.

«Слабонервным лучше не читать — руководство этой вертикально интегрированной компании впервые откровенно признало, что технологически простые для извлечения запасы газа фактически исчерпаны», — заявил Гончаров.

Размышляя, что Украина может дальше делать в сложившейся ситуации, экономист заявил, что в первую очередь кабмину нужно совместно с компанией создавать специальную рабочую группу из ведущих специалистов и ученых для разработки технических компетенций по добыче «сложного» газа, в т. ч. в сфере глубинного бурения и добычи на морском шельфе.

«И вот здесь особенно нужны прямые иностранные инвестиции. Для их привлечения подготовлена национальная программа. Пока нас не приглашают её презентовать. Выходит, жареный петух еще не клюнул кабмин?» — задается вопросом Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что в самой «Укргаздобыче» заявили, что сейчас инвестируют в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу газа, но никаких подробностей уточнять не стали.

До этого министр энергетики Алексей Оржель заявил, что вопрос по развитию добычи — приоритет для новых властей Украины, и пообещал «принимать законодательные инициативы» по увеличению добычи газа, а также «делать всё возможное», чтобы в отрасль приходили инвестиции.