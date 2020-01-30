Киев, , 15:59 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учётную ставку с 13,5% до 11% годовых, сообщила 30 января пресс-служба банка.

Таким образом, значение ставки было снижено до трёхлетнего минимума. Учётная ставка снижается уже пятый раз подряд.

В НБУ отметили, что в 2019 году показатель потребительской инфляции снизился с 9,8% до 4,1%, став самым низким за последние шесть лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 84% международных резервов Украины вложено в иностранные ценные бумаги, 11% хранится на счетах в надёжных коммерческих банках, а 5% составляет монетарное золото.

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